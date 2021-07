Completata la vaccinazione anti Covid per più di 1 italiano su 2 Superata quota 27 milioni completamente vaccinati, pari al 50,21% della popolazione over 12.

Sono 27.120.766 gli italiani che completamente vaccinati, pari al 50,21 % della popolazione over 12. Secondo il sito del Governo, nella mattinata di lunedì 19 luglio, in totale sono 61.543.227 le dosi somministrate, pari al 92,9% di quelle attualmente a disposizione delle regioni (dati in aggiornamento).

La campagna vaccinale prosegue con numeri alti: anche nella settimana passata si è superato il livello di 3,8 milioni di dosi, dato superiore alle due settimane precedenti.

Tuttavia, la somministrazione delle prime dosi continua ad essere inferiore alle 100 mila al giorno (per un totale di oltre 580 mila effettuate complessivamente nella settimana passata).

In Lombardia invece tra il 20 o 21 luglio si raggiungerà il traguardo dell’immunità di gregge e toccherà il 70% di copertura totale della campagna di vaccinazioni anti Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA