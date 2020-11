Conte: lavoriamo a un piano vaccini

«Tuteleremo i più fragili» «Il ministero della Salute, su mia richiesta, sta già elaborando un piano di distribuzione dei vaccini così che quando arriveranno le prime dosi potremo procedere in modo organizzato, secondo un piano ordinato. Ragionevolmente prevedo che favoriremo le fasce della popolazione più fragili e vulnerabili e gli operatori più esposti al pericolo».

Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni al Senato sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

«Già nei giorni scorsi il premier aveva parlato di vaccini in arrivo:«L’Ema ha iniziato la fase definita di rolling review, confidiamo di averlo a dicembre. Arriverà qualche milione di dosi per paese, ragionevolmente. Dovremo fare un piano, ciascun paese, per intervenire subito sulle fasce più fragili e vulnerabili della popolazione, gli operatori sanitari» ha dichiarato Conte alla Festa del Foglio.

«Dovremo fare un piano, ciascun paese, per intervenire subito sulle fasce più fragili e vulnerabili della popolazione, gli operatori sanitari - ha detto come riferito dall’Adnkronos.com -. Via via che le dosi si rendono accessibili, penso agli operatori di sicurezza e delle forze di polizia. Noi confidiamo di averlo già a dicembre, ma non significa che avremo tutti il vaccino. Bisognerà aspettare primavera” per avere accesso ad una quantità nettamente superiore di dosi. “In primavera inoltrata confidiamo di essere venuti a capo di questa situazione e speriamo che qualche mese prima usciremo dalla curva più preoccupante».

