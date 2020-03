Coronavirus, bilancio della giornata- Diretta

623 i casi a Bergamo, +86 rispetto a ieri Il consueto bilancio giornaliero sull’emergenza coronavirus nella nostra Regione. Segui la diretta qui.

Come di consueto in questi giorni di allerta per il coronavirus, gli assessori della Regione Lombardia fanno il punto sulla situazione dal punto di vista economico e sanitario della giornata. Segui la diretta qui.

«La situazione dei pronto soccorso nelle aree di frontiera è sempre di grande pressione». Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, spiegando che «solo ieri a Crema ci sono stati 80 accessi in pronto soccorso tutti da ricoverare con polmonite, ed erano 70 il giorno prima, 60 il giorno prima ancora».

A Lodi, ha proseguito Gallera, «c’erano 65 persone in pronto soccorso da ricoverare, a Cremona ieri sono passate 80 persone, a Bergamo est 70 persone, questo per dare a tutti la dimensione fenomeno che stiamo affrontando».

