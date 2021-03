Covid, 12.916 nuovi casi in Italia. Sono 417 i decessi nelle ultime 24 ore Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale da febbraio scorso di 3.544.957. Ieri i casi erano stati 19.611.

Secondo i dati del Ministero della Salute pubblicati nella giornata di lunedì 29 marzo, sono invece 417 le vittime in un giorno (297 domenica), per un totale dall’inizio della pandemia di 108.350. Il tasso di positività è all’8.2% nelle ultime 24 ore.

I guariti sono 19.725 e gli attuali positivi scendono a 565.993 (7.242 in meno rispetto a domenica). I ricoverati nei reparti ordinari sono 29.163, 462 in più rispetto a domenica. Le terapie intensive sono a 3.721 ricoverati (+42 unità) con 192 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 533.109 persone.

La regione con il maggior numero di casi è l’Emilia-Romagna (2.011), seguita da Lombardia (1.793), e Piemonte (1.504).

© RIPRODUZIONE RISERVATA