Covid, 753 nuovi contagi in Italia e 56 decessi (ma c’è il ricalcolo della Puglia) Sono 753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute nella giornata di venerdì 25 giugno. Giovedì erano stati 927. Sono invece 56 le vittime in un giorno (giovedì erano state 28), ma 21 sono relative a ricalcoli della regione Puglia.

Ancora un nuovo calo dei casi di coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi contagiati, secondo il bollettino del Ministero della Salute, è pari a 753, in calo di 174 unità rispetto alle 24 ore precedenti, ciò a fronte di un numero superiore di tamponi effettuati, 192.541 e che determina un tasso di positività stabile allo 0,39%. Sostenuta crescita dei decessi, 56, 21 dei quali sono relativi a ricalcoli delle Regioni relativi al periodo marzo-maggio 2021.

Intanto sul fronte ospedaliero scendono sotto 2000 i ricoverati nei reparti ordinari: per l’esattezza sono 1.899, con un calo complessivo di 128 pazienti; riduzione che si registra anche nelle terapie intensive, dove i ricoverati sono 306, 22 in meno ma con 8 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 58.030 persone.

Gli attualmente positivi flettono a 60.235. Per quanto riguarda le singole regioni, la regione con il maggior numero di casi oggi è la Lombardia (134), seguita da Lazio (91) e Campania (77).

