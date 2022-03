Covid: da aprile via il super pass per gli over 50 sul lavoro

Dal 1 aprile via l’obbligo di super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. È quanto sarebbe emerso, a quanto si apprende da alcun fonti ministeriali , dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi in corso nella mattinata di giovedì 17 marzo. A chi ha superato questa soglia d’età, per cui in linea generale l’obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base.