Covid in Italia: 13.708 casi e 627 decessi nelle ultime 24 ore. Calano le terapie intensive Sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute annunciati mercoledì 7 aprile.

Martedì erano stati 7.767 ma ora i tamponi sono notevolmente risaliti dopo il forte calo del weekend a quota 339.939. Sono invece 627 le vittime in un giorno, mentre martedì sono stati 421.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute i guariti sono 20.927, calano gli attuali positivi di 7.868 unità attestandosi nel complesso a 545.837.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.700.393, i morti 112.374. Gli attualmente positivi sono 547.837 (-7.868 rispetto a martedì), i guariti e dimessi 3.040.182 (+20.927), in isolamento domiciliare ci sono 514.838 persone (-7.787).

Anche se lievemente, si allenta la pressione negli ospedali. I ricoverati con sintomi sono 29.316 (-21), più significativo il calo nelle terapie intensive, dove complessivamente si trovano 3.683 (-60) con 276 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 514.838 persone. Per quanto riguarda le regioni, l’incremento maggiore di nuovi positivi si registra in Lombardia (2.569), seguita da Piemonte (1.464) e dalla Campania (1.358).

