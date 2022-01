Covid in Italia: 138.860 nuovi casi e 227 decessi nelle ultime 24 ore Si avviano a superare quota 10 milioni i contagiati dal Covid in Italia dall’inizio della pandemia. A domenica 23 gennaio sono 9.923.678, secondo i dati del Ministero della Salute, con un aumento di 138.860 nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi sono 2.734.906, con un incremento di 10.957 nelle ultime 24 ore. I morti sono saliti a 143.296. I dimessi e i guariti sono invece 7.045.249, con un incremento di 131.303 rispetto a sabato 22 gennaio.

Nello specifico sono 138.860 i nuovi casi di coronavirus in Italia: sabato erano 171.263. Nelle ultime 24 ore sono stati 227 i decessi, sabato sono stati 333. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 19.627 di cui 1.685 in Terapia intensiva.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (21.700), poi l’Emilia-Romagna (19.603), il Veneto (14.976) e il Lazio (12.651).

