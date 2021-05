Covid In Italia: 2.949 nuovi casi e 44 decessi nelle ultime 24 ore Sono 2.949 i nuovi casi di coronavirus in Italia (sabato 29 maggio erano 3.351) a fronte di 164.495 tamponi effettuati su un totale di 66.085.278 da inizio emergenza.

È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di domenica 30 maggio.

Nelle ultime 24 ore sono stati 44 i decessi (sabato 83), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 126.046. Con quelli di domenica diventano 4.216.003 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 238.296 (-3.670), 230.644 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 6.591 di cui 1.061 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.851.661 con un incremento di 6.574 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (458), seguita da Sicilia (348), Campania (385),Lazio (278).

