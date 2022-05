Covid in Italia, 36.042 nuovi casi e 91 decessi

I dati a fronte di 263.747 tamponi effettuati su un totale di 217.659.090 da inizio emergenza. Il tasso di positività si porta al 13,7%, in calo rispetto al 14,5% di venerdì. Con quelli di questo sabato 14 maggio diventano 17.030.147 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.000.788 (-7.075), 992.798 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 7650 di cui 340 in terapia intensiva.