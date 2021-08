Covid in Italia: 7.224 positivi, 49 vittime. Tasso si positività al 3,2% Il tasso di positività è del 3,27%, calano le terapie intensive. Effettuati 220.656 tamponi molecolari e antigenici.

Sono 7.224 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute resi noti venerdì 20 agosto. Ieri erano stati 7.260.

Sono 49 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 55 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.471.225, i morti 128.683. I dimessi e i guariti sono invece 4.211.080, con un incremento di 6.211 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 131.462 con un aumento di 960 casi nelle ultime 24 ore.

Effettuati 220.656 tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 206.531. Il tasso di positività è del 3,27%, rispetto al 3,5% di ieri.

Sono 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di cinque unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26 (ieri erano stati 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.692, rispetto a ieri sono 65 in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA