Covid in Italia: 7.260 positivi e 55 vittime, tasso positività al 3,5% Agenas, Sicilia e Sardegna stabili nei reparti e nelle terapie intensive.

Sono 7.260 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute resi noti giovedì 19 agosto. Ieri erano stati 7.162.

Sono 55 invece le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri. Effettuati 206.531 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 226.423. Il tasso di positività è del 3,5%, stabile rispetto al 3,1% di ieri.

Restano stabili anche se sui livelli massimi i dati delle terapie intensive e della aree medica di Sicilia e Sardegna. La Sicilia, infatti, secondo i dati Agenas di oggi e riferiti a ieri, resta al 10 % per il tasso di occupazione delle terapie intensive - livello massimo previsto dai nuovi parametri e al 17% per l’area medica (oltre la soglia del 15%). La Sardegna al 9% per le intensive (poco sotto soglia) e al 10% per i reparti. Balza al 15% nelle aree mediche la Calabria con un +1%, mentre scende la Basilicata dell’1% al 9%. In rialzo del 3% invece le intensive in Abruzzo che arrivano al 6%.

