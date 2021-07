Covid in Italia: 907 nuovi casi e 24 decessi Raddoppiano i casi Covid in soli 24 ore in Italia. Sono 907 i nuovi positivi al Covid-19 martedì 6 luglio, mercoledì erano stati 480 ciò però a fronte di un numero quasi tre volte superiore di tamponi processati, 192.424 e che determina un tasso di positività in calo allo 0,47%. A calare pure i decessi, 24 (-7).

Sono 907 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute di martedì 6 luglio. Mercoledì erano stati 480. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre lunedì erano state 31.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.264.704, i morti 127.704. I dimessi ed i guariti sono invece 4.094.421, con un incremento di 1835 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 42.579, in calo di 952 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 41.121 persone (-882).

In isolamento domiciliare attualmente si trovano 41.121 persone. Sul fronte delle regioni la Sicilia è prima per nuovi casi (144), seguita da Lombardia (129) e Campania (108).

