Covid, in Italia chiusi tutti i locali da ballo

Mascherine all’aperto e dove non c’è distanza Il governo ha deciso di chiudere i locali da ballo a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus. Stretta anche sulle mascherine: saranno obbligatorie anche all’aperto nei luoghi dove non è possibile mantenere il distanziamento.

La decisione sarà in vigore dal 17 agosto e almeno fino al 7 settembre: è stata presa dopo l’incontro in videoconferenza tra i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli, insieme ai governatori regionali. Un incontro urgente dopo il continuo aumento dei contagi. Recita il testo dell’ordinanza del Ministero della Salute: «Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,all’aperto o al chiuso» si legge nell’ordinanza.Sarà riconosciuto un sostegno economico alle attività costrette allo stop.

Nel testo è chiarito che non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale e un capitolo a parte è dedicato alle mascherine e al loro uso: «Dalle 18 alle 6», su tutto il territorio nazionale, l’utilizzo torna obbligatorio su tutto il territorio italiano anche «all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/ooccasionale». Anche questa specifica non prevede deroghe regionali.



«Restiamo uno dei paesi più sicuri al mondo per la sicurezza sanitaria; questa condizione non è casuale ma figlia dei sacrifici che abbiamo fatto e che vanno difesi. Ora è il momento di andare avanti ma limitando al massimo le attività che presuppongono contatti fisici e assembramenti incontrollabili. Utilizziamo il passaggio parlamentare del Dl agosto per ristorare le attività che subiranno perdite» ha detto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso della riunione con i governatori, a proposito della decisione di sospendere l’attività delle discoteche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA