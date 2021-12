Covid in Italia, oltre 21 mila casi e 96 morti. Il tasso di positività è al 3,7% Sono 21.042 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.497.

Sono 565.077 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 716.287. Il tasso di positività è al 3,7% secondo i dati rilevati sabato 11 dicembre a livello nazionale, in aumento rispetto al 2,86% di ieri. Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più rispetto a ieri.

Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale Covid-19, «l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% al 39%». Lo rileva l’Istituto Superiore di Sanità nel bollettino che riporta i dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione in Italia, aggiornato al 7 dicembre . Per quanto riguarda la prevenzione delle forme severe di Covid-19 , l’Iss rileva che rimane elevata «l’efficacia vaccinale», in quanto «l’efficacia nei vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati».

I dati dell’Iss indicano inoltre che l’efficacia «risulta pari all’84% nei vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi» . L’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa, inoltre, «sale rispettivamente al 77% e al 93% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster».

Nei bambini da 0 a 9 anni l’incidenza ha raggiunto nell’ultima settimana «valori superiori a 250 casi per 100.000 abitanti»: lo indica l’Iss, precisando che il dato è «ancora da consolidare». Nelle ultime tre settimane si è osservato un aumento dell’incidenza settimanale in tutte le fasce d’età, si legge nel bollettino, e dalla seconda decade di ottobre si osserva un aumento dell’incidenza nelle fasce di età 0-9 anni e 10-19 anni.

