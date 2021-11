Covid, in Lombardia 506 nuovi casi con oltre 36 mila tamponi. A Bergamo +27 positivi I dati di lunedì 15 novembre nel report della Regione. Il tasso di positività è all’1,3%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, crescono i pazienti negli altri reparti.

A fronte di 36.806 tamponi effettuati, sono 506 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia(1,3%). In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 27. È quanto si legge nel report emesso lunedì 15 novembre dalla Regione. Sul fronte dei ricoveri, non si registrano variazioni nelle terapie intensive (50 in tutto i pazienti ricoverati), mentre i ricoverati negli altri reparti sono 19 in più (460 in totale). Sono 3 i decessi sul territorio lombardo, per un totale di 34.243 vittime da inizio pandemia.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 36.806, totale complessivo: 18.823.622

- i nuovi casi positivi: 506

- in terapia intensiva: 50 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 460 (+19)

- i decessi, totale complessivo: 34.243 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 167 di cui 74 a Milano città;

Bergamo: 27;

Brescia: 75;

Como: 15;

Cremona: 6;

Lecco: 7;

Lodi: 3;

Mantova: 26;

Monza e Brianza: 40;

Pavia: 17;

Sondrio: 24;

Varese: 80.

