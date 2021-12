In crescita il tasso di positività al Covid-19 in Italia

Covid: oltre 500mila i positivi in Italia. Tasso in aumento al 5,6%, crescono i ricoveri Sono 969.752 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì 24 dicembre erano stati 929.775

Il tasso di positività è al 5,6%, in aumento rispetto al 5,4% di ieri. Sono 1.071 (ieri erano 1.038) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 33 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite . Gli ingressi giornalieri sono 106. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.892 (ieri erano 8.812), ovvero 80 in più.

Sono 500.466 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 39.792 in più rispetto a venerdì 24. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.622.431 e i morti 136.530. I dimessi e i guariti sono invece 4.985.435, con un incremento di 14.851 rispetto a venerdì.

