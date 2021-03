Dal 7 al 30 aprile l’Italia resta arancione o rossa. «Non ci saranno zone gialle» Niente zone gialle per l’Italia. Emerge questo dal Consiglio dei Ministri che sta per approvare il nuovo decreto che sarà in vigore fino al 30 aprile.

Dal 7 al 30 aprile l’Italia sarà quindi in zona arancione o rossa, ma se un territorio avrà dati da zona gialla il Governo potrà valutare un allentamento delle misure. La regione, provincia o comune che avrà i numeri per tornare in giallo dovrà però essere in regola con i vaccini.

Secondo quanto emerge, quindi, fino al 30 aprile si applicheranno le misure del precedente provvedimento ancora in vigore.

Importante anche la situazione della scuola: sarà autorizzato, dopo pasqua, il rientro fino alla prima media compresa. Nella zona rossa dalla seconda media ancora didattica a distanza. Nelle zone arancioni tutti i tre anni della scuola media saranno in presenza mentre si proseguirà con una didattica a distanza ma in misura flessibile con didattica in presenza fino a un massimo del 75 per cento.

