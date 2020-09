Dl Covid, alla Camera passa la fiducia

con 276 sì, 194 no e un astenuto Il voto sul decreto per l’emergenza Covid è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre.

La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Covid con 276 sì, 194 no e 1 astenuto. Sono 24 i deputati di M5s che non hanno preso parte al voto di fiducia sul decreto Covid, secondo l’Ansa ha potuto visionare i tabulati. Il decreto, alla luce della proroga dello Stato di emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre, proroga l’efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge n.19/20201, e nel decreto-legge 33/20202, che hanno disciplinato, rispettivamente, l’applicazione delle misure per contrastare l’espandersi dell’epidemia ed il loro graduale allentamento. Il decreto inoltre proroga i termini di efficacia di alcune misure e l’incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.

