Dopo il video di Clusone, Brescia ringrazia

Un nuovo filmato sulle note della Mannoia Dal video di Clusone, l’emozione di un gruppo di giovani bresciani. Che rispondono sulle note della musica di Fiorella Mannoia.

Nel giorno di Pasqua a Clusone è giunto un video messaggio di speranza e ringraziamento realizzato da un gruppo ACR della III media di Calvisano (provincia di Brescia) che, dopo aver visto il video realizzato dall’Oratorio baradello «Resta qui con noi la notte non verrà», ha deciso di ringraziarli.

Nel video passano immagini delle due province fortemente colpite da questa emergenza. Un educatore di Calvisano racconta:«Siamo stati molto colpiti da questo bellissimo messaggio che avete voluto inviare e vi ringraziamo per il vostro impegno – spiega l’educatore nel video – questo è il nostro ringraziamento, vi siamo vicini come voi a noi». La risposta dagli amici bresciani giunge sulle note di «Io non ho paura» di Fiorella Mannoia, con frasi e immagini dei ragazzi e degli educatori.

«Siamo felici di questa vicinanza, non solo a Clusone ma a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo» ha detto il curato di Clusone don Alex Carlessi che, con coro, coretto e volontari dell’oratorio, a distanza hanno montato il video che è diventato virale con visualizzazioni da tutta Italia.

