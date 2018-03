Due alpinisti precipitano sul Concarena

Soccorsi disperati, uno è morto L’allarme alle nove poi quattro ore di soccorsi sul massiccio che separa la Valcamonica dalla Val di Scalve.

Soccorso alpino, carabinieri e eliambulanza mobilitati sulla Concarena per due alpinisti precipitati nella mattinata di sabato 24 marzo. L’allarme è stato dato attorno alle 9. L’intervento è ancora in corso, ma è reso difficile dalle condizioni meteo. In zona c’è molta nebbia.

A quasi quattro ore di distanza dai primi soccorsi arriva però la prima certezza sulle sorti dei due alpinisti: uno dei due non ce l’ha fatta. Al momento sono poche le informazioni circa il tragico episodio: le squadre di soccorritori sono infatti ancora impegnate, tanto da terra - con i tecnici del Soccorso Alpino e i militari dell’Arma - quanto dal cielo, con l’elisoccorso decollato dal Civile di Brescia.

Il massiccio della Concarena, che sorge alle spalle dell’abitato di Ono San Pietro e separa la Valcamonica dalla bergamasca Val di Scalve, costituisce una palestra naturale apprezzata da molti alpinisti e rocciatori: la sua formazione calcarea la rende infatti particolarmente simile alle Dolomiti.

