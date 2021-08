È morto a 73 anni Gino Strada, il fondatore di Emergency Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia.

Gino Strada era nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile del 1948, è stato un medico, attivista e filantropo, fondatore, assieme alla moglie Teresa Sarti (1946-2009), dell’Ong Emergency. In 25 anni ha costruito ospedali e portato soccorso in 18 Stati del mondo, la maggior parte dei quali in guerra o in forti crisi umanitarie.

Emergency è intervenuta anche in Italia e a Bergamo in particolare, nell’ospedale da campo in Fiera durante la pandemia Covid-19, portando la sua pluriennale esperienza nel campo della medicina di emergenza.

