Elezioni, scopri i nuovi sindaci

Su L’Eco risultati e commenti Su L’Eco di Bergamo i risultati delle elezioni amministrative in 11 Comuni bergamaschi dove i cittadini sono stati chiamati al voto. Due i risultati già in cassaforte con l’affluenza delle 19: la conferma di Laura Arizzi a Piazzolo (superato il 50% degli aventi diritto) e il commissariamento di Cenate Sopra con il candidato Carlo Foglia molto lontano dal quorum necessario per la vittoria in solitaria.

Ore 23: urne chiuse negli undici Comuni bergamaschi al voto. Iniziano le operazioni di spoglio con gli scrutatori pronti a contare scheda dopo scheda. Si è votato ad Aviatico, Capriate San Gervasio, Casnigo, Cenate Sopra, Mapello, Oltre il Colle, Paladina, Pianico, Piazzolo, Serina e Villa d’Ogna. A questi va aggiunto un «outsider» eccellente: Calolziocorte, comune lecchese che fino al 1992 faceva parte della provincia di Bergamo.

Quella di quest’anno può essere considerata una «mini» tornata elettorale in attesa delle colossali Amministrative in programma tra dodici mesi quando saranno chiamati alle urne i cittadini di gran parte dei Comuni bergamaschi, tra cui il capoluogo Bergamo e altre città importanti come Seriate, Dalmine e Romano di Lombardia.

Su L’Eco di lunedì 11 giugno tutti i risultati, i primi commenti e le curiosità di queste elezioni amministrative. Martedì un ampio approfondimento con le voci dei nuovi primi cittadini.

LA DIRETTA DEL VOTO

Ore 23.13 - A Serina hanno votato 1225 persone, pari al 59,06% degli aventi diritto.

Ore 23.10 - Arriva il dato dell’affluenza di Casnigo: 55,20%.

Ore 23.07 - A Paladina affluenza al 56,59%. I due sfidanti sono il sindaco uscente Tommaso Simone Ruggeri e Gianmaria Brignoli.

Ore 23.06 - A Pianico ha votato il 67,32% degli aventi diritto.

Ore 23.05 - Primo risultato certificato. Carlo Foglia non riesce a battere il quorum del 50% quindi il Comune di Cenate Sopra verrà commissariato.

Ore 23 - Urne chiuse in 11 Comuni bergamaschi. Iniziano le operazioni di spoglio.

