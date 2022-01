Al banco della presidenza i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati, in aula di Montecitorio

Elezione del Capo dello Stato, terzo voto al via dalle 11 Appuntamento alle 11 di mercoledì 26 gennaio con il terzo scrutinio dopo la fumata nera di martedì sera.

Anche per oggi il quorum richiesto è composto dai due terzi dei componenti dell’Assemblea. Da giovedì sarà sufficiente la maggioranza assoluta più uno dei Grandi elettori. Il centrodestra ha proposto la rosa Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio.

Già alle 8 del mattino i leader di partito si sono fatti vedere alla Camera. «Il nuovo premier non lo troviamo a Campo de Fiori...Stiamo lavorando già a un Presidente della Repubblica e io ho un’idea. Qualora Draghi lasciasse il governo avremmo settimane di confusione, sarebbe un problema per l’Italia, con la crisi economica, sanitaria...» ha commentato Matteo Salvini. Renzi, intervistato, dichiara: «Ci vuole un presidente della Repubblica che abbia poteri diversi e che sia eletto dai cittadini. E’ il momento di fare un grande accordo fra tutti e far eleggere il presidente della Repubblica dai cittadini. Nel 2029 saranno gli italiani ad eleggerlo» ha commentato il leader di Italia viva Matteo Renzi a Cartabianca, su Rai3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA