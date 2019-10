Elicottero in volo due volte in poche ore

Presolana, soccorsi tre escursionisti Il primo incidente sabato 12 ottobre verso le 12 e l’altro intorno alle 15. In entrambi i casi è dovuto intervenire l’elicottero.

Il primo incidente, un escursionista di 15 anni è caduto mentre si trovava in località Grotta dei Pagani a Castione della Presolana. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino di Clusone e subito dopo l’elicottero partito da Sondrio. Il giovane è stato recuperato e trasportato in ospedale a Sondalo in codice giallo, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il secondo episodio verso le 15.15 a poche centinaia di metri di distanza dove il soccorso alpino e l’elicottero da Bergamo stanno intervenendo per due persone che sono rimaste bloccate in quota sullo spigolo nord della Presolana. Anche in questo caso l’intervento è in codice giallo.

