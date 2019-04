(Foto by Paolo Ghidini)

L’incendio a Marone (Foto by Paolo Ghidini)

Fiamme alte 20 metri nella notte sul lago

A Marone brucia azienda tessile - Video L’incendio che ha illuminato la notte sul Sebino è stato ben visibile anche sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo. A Tavernola odore acre ma nessuna allerta per il fumo srpigionato dalla combustione. Guarda il video delle fiamme.

Fiamme alte fino a 20 metri e una comprensibile paura, specie per la sorte di quanti erano presenti all’interno dei capannoni della Feltri Marone, storica azienda tessile sebina, devastata, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 april,e da un terribile incendio scoppiato verso le 22.

Fortunatamente gli operai e il personale che erano nella fabbrica sono tutti incolumi, complice anche il cambio turno che ha scongiurato conseguenze peggiori. Le fiamme potrebbero essersi propagate per un corto circuito da uno dei magazzini, nei quali il fuoco avrebbe trovato terreno fertile nella materia prima presente in deposito.

Sette le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute da Brescia, Darfo, Palazzolo e Sale Marasino. I pompieri hanno circoscritto l’incendio per scongiurare che si propagasse agli altri edifici presenti nella zona, tra cui alcune strutture residenziali. Pesantissimi i danni: il tetto di gran parte dello stabilimento sarebbe andato in cenere, mentre i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per spegnere il rogo e bonificare l’area.

