Figliuolo: 3 milioni di dosi vaccino in arrivo

Obiettivo: 500 mila iniezioni al giorno Sono state superate le nove milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia. Sono 2.862.386 i vaccinati anche con il richiamo.

«La campagna di vaccinazione è la priorità del Paese. Le misure stanno funzionando, ma a situazione è ancora molto seria» ha detto il ministro Speranza mentre il commissario Figliuolo annuncia l’arrivo di 2,8 milioni di dosi per lunedì 29 marzo: «È un cambio di passò», dice. Obiettivo: 500 mila iniezioni al giorno.

La campagna di vaccinazione è «il fattore di svolta che mi porta ad essere più ottimista. Confido in un’estate diversa dai giorni che stiamo vivendo ora» ha commentato su «Il Messaggero» Speranza. A livello europeo «si sta lavorando ad un Green pass connesso prima di tutto alle vaccinazioni. Ci sarà un confronto serrato sulle modalità attuative, ma penso sia la strada giusta per ricominciare a viaggiare in sicurezza».

Per quanto riguarda i vaccini, «ci aspettiamo più di 50 milioni di dosi nel secondo trimestre e oltre 80 nel terzo». Il vaccino italiano ReiThera «si spera che dall’autunno possa essere un altro tassello in grado di soddisfare le nostre esigenze». Fra i vari vaccini «abbiamo opzionato oltre 240 milioni di dosi». Tra fine aprile e maggio si potranno fare anche i vaccini in farmacia. Speranza vorrebbe «che entro la fine dell’estate ogni italiano che vuole vaccinarsi possa averne la possibilità».

