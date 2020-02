Frecciarossa deraglia nel Lodigiano

Morti i due macchinisti e 27 i feriti Un treno, il Frecciarossa 9595 Milano-Salerno, è deragliato e alcune vetture si sono ribaltate: tra i feriti due in gravi condizioni.

Incidente sulla linea alta velocità all’altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi) all’alba di giovedì 6 febbraio: un treno, il Frecciarossa 9595 Milano-Salerno, è deragliato e alcune vetture si sono ribaltate. Morti i due macchinisti e 27 i feriti, di cui fortunatamente solo due in gravi condizioni.

#Lodi, incidente treno alta velocità. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro, accertata una vittima, segnalato un disperso #6febbraio aggiornamento ore 7:30 pic.twitter.com/2cqmIlS09j — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020

Dalle 5.30 la circolazione sospesa sulla linea AV Milano - Bologna per lo svio del treno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana.

Un treno #Frecciarossa, partito da Milano è deragliato alle 5.35 ad Ospedaletto Lodigiano (#Lodi). Sul posto decine di mezzi di soccorso di vigili del fuoco e 118, anche #CroceRossa è attiva nei soccorsi. Due morti e 27 feriti.

Vicini ad amici e famigliari delle persone coinvolte pic.twitter.com/ctyJNpt7x6— Croce Rossa Parma (@crocerossaparma) February 6, 2020

Due macchinisti deceduti, due codici gialli e 25 codici verdi: questo il bilancio definitivo dell’incidente fatto dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. I feriti sono stati trasportati negli ospedali più prossimi «ma non ho la mappa precisa», ha detto Borrelli a Sky. «Si sono mosse tutte le forze possibili. Non ho elementi ulteriori riguardanti le cause dell’incidente», ha concluso.

In una prima ricostruzione della tragedia, secondo le Forze dell’ordine, la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa ancora un pò con la seconda carrozza che ad un certo punto si sarebbe ribaltata.

La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un’inchiesta sull’incidente. Sul posto, oltre ai carabinieri e alla polizia con i reparti della Scientifica, è arrivata in questo momento anche la Guardia di Finanza e sta arrivando da Milano il nucleo investigativo dei vigili del fuoco.

I soccorsi dalla Lombardia

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a nome dell’intera Giunta, hanno espresso dolore e cordoglio per le due vittime del deragliamento ferroviario avvenuto nel Lodigiano.

«Il bilancio dell’incidente è di due morti e 30 feriti (2 in codice giallo e 25 in codice verde) – sottolinea Giulio Gallera – sul posto sono subito intervenuti con grande tempestività mezzi di soccorso coordinato dall’Azienda regionale per l’emergenza urgenza Areu di Regione Lombardia con due elicotteri attrezzati per il volo notturno provenienti da Brescia e da Como, e con 12 ambulanze alle quali se ne sono aggiunte altre. I due feriti in codice giallo sono stati trasportati a Cremona (in elicottero) e a Lodi. Si sta procedendo a trasportare anche gli altri feriti in codice verde negli ospedali vicini, 18 di questi sono stati evacuati dalla zona dell’incidente».

Ecco i treni cancellati

Il treno direttamente coinvolto FR 9595/9597 partito da Milano Centrale alle 5:10 sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 11:27. Sono stati cancellati questi treni: FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Roma Termini (11:40): passeggeri con FR 9523 Milano Centrale (9:10) - Napoli Centrale (14:13); FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30): passeggeri diretti a Bologna con FR 9308 Napoli Centrale (7:58) - Torino Porta Nuova (14:20) e diretti a Milano con FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (13:00); FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40): passeggeri con FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) - Salerno (16:06); FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35): passeggeri con FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10). Ritardi inevitabili su tutte le linee lombarde.

Sono stati parzialmente cancellati altri quattro treni: FB 8814 Lecce (6:06) - Milano Centrale (15:25): limitato a Bologna Centrale (13:15); FB 8811 Milano Centrale (12:35) - Lecce (21:52): origine da Bologna Centrale (14:42); IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:37): limitato a Bologna Centrale (11:01); IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): origine da Bologna Centrale (17:58)

© RIPRODUZIONE RISERVATA