Giuseppe Conte rimette l’incarico

L’Italia verso il voto anticipato Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al presidente Mattarella. Lo ha annunciato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti.

«Come vi è stato anticipato ho rimesso il mandato a formare il governo di cambiamento» e “ringrazio il Presidente della Repubblica e gli esponenti delle due forze politiche per aver indicato il mio nome». Lo ha detto Giuseppe Conte al termine del suo colloquio con il Capo dello Stato.

«Ho agevolato il tentativo di dar vita a governo» tra M5s e Lega, «ho atteso i tempi per farlo approvare dalle basi militanti». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la rinuncia del presidente incaricato Giuseppe Conte. «L’Incertezza della nostra posizione nell’Euro ha posto in allarme investitori italiani e stranieri che hanno investito in titoli e aziende. L’ aumento dello spread aumenta debito e riduce la possibilità di spese in campo sociale. Questo brucia risorse e risparmi delle aziende e prefigura rischi per le famiglie e cittadini italiani», con un rischio anche per i mutui. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la rinuncia del presidente incaricato Giuseppe Conte.

