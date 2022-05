Gli alpini a Rimini: «Dopo la pandemia, finalmente l’adunata». Domenica la sfilata

«Finalmente» è il coro che si leva dalla 93ª adunata degli alpini a Rimini. I bergamaschi sono già arrivati, soprattutto in pullman. Carlo Macalli, consigliere nazionale e past president della sezione orobica (la più numerosa d’Italia), è il delegato nazionale per l’adunata e traccia un primo bilancio: «C’è molta partecipazione, anche oltre le aspettative – spiega –. Per noi alpini bergamaschi sfilare domani significa anche ringraziare tutti coloro, alpini e non, ci sono stati vicini durante i periodi più bui della pandemia». Sabato è stata la giornata dei paracadutisti che hanno richiamato al Ponte di Tiberio migliaia di curiosi per assistere ai lanci. Non solo penne nere. Molta gente comune si è riversata sul Parco XXV Aprile per seguire lo spettacolo in un clima di festa. Tutti con il naso all’insù per ammirare i volteggi in aria del tricolore, atterrato fra gli applausi dei presenti.