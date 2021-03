Draghi: «Cambio di passo sui vaccini

e sostegno a famiglie e imprese» - Video Le parole del Premier a Roma a Fiumicino per rilanciare la campagna vaccinale. «Le nuove misure sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti». «Proporrò al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio».

«I 32 miliardi saranno impegnati nel decreto Sostegni ma non basta ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di Economia e Finanza, un nuovo scostamento di bilancio». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della visita nel centro vaccinale anti Covid dell’aeroporto di Fiumicino.

«Qualche giorno fa ho ringraziato gli italiani per la loro infinita pazienza. Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull’istruzione dei figli, sull’economia e sullo stato anche psicologico di noi tutti. Sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti. A queste misure, si accompagna l’azione di governo a sostegno di famiglie e imprese e l’ accelerazione della campagna vaccinale, che sola dà speranza di uscita dalla pandemia».

«Le misure previste nel decreto legge sono corpose, coprono una platea più ampia e arriveranno rapidamente. Tra i provvedimenti più significativi, c’è il prolungamento della cassa integrazione guadagni, un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà, per sostenere i «nuovi poveri», coloro che sono diventati maggioranza nelle file della Caritas».

«Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting.»

