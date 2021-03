In Italia 13.846 positivi al coronavirus

L’Emilia Romagna supera la Lombardia Sono 13.846 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, forniti nella giornata di lunedì 22 marzo. Domenica erano stati 20.159. Sono invece 386 le vittime in un giorno: domenica erano state 300.

Sono 13.846 i nuovi casi di coronavirus lunedì 22 marzo in Italia (domenica 20.159) a fronte di 169.196 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell’ 8,18%. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 386 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 300 registrati domenica.

I guariti sono 32.720 e gli attuali positivi scendono a 563.067 (8.605 in meno rispetto a domenica). I ricoverati nei reparti ordinari sono 28.049, 565 in più rispetto al giorno prima. Le terapie intensive sono 3.510 ricoverati (+62 unità) con 227 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 531.508 persone. La regione con il maggior numero di casi è l’Emilia Romagna (2.118), seguita da Lombardia (2.105) e Piemonte (1.521).

Inoltre, i casi totali da inizio epidemia sono 3.400.877, i morti salgono invece a 105.328. Ci sono in Italia 563.067 attualmente positivi, con un aumento rispetto a domenica di 8.605. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.732.482 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 32.720.

