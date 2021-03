In Italia 20.159 nuovi casi, 300 decessi

Covid, Speranza: vaccini anche in farmacia Sono 20.159 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute diffusi nel pomeriggio di domenica 21 marzo.

Sabato erano stati 23.832. Sono invece 300 le vittime in un giorno: sabato erano state 401. Aumentano i ricoveri (+423), così come quelli nelle terapie intensive (+61). Sono 277.086 i tamponi effettuati. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (4.003), seguita dall’Emilia-Romagna (2.448), Campania (1.810), Lazio (1.793) e Piemonte (1.751).

I casi totali da inizio epidemia sono 3.376.376, i morti salgono invece a 104.942. Ci sono in Italia 571.672 attualmente positivi, con un aumento rispetto a sabato di 6.291. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.699.762 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 13.526.

Nella giornata il ministro della Salute Speranza ha puntato l’attenzione sulle farmacie, dove iniziare a vaccinare.«Sarà un’uscita graduale» ha detto Speranza.

«Abbiamo approvato una norma che consentirà le vaccinazioni anche in farmacia. Appena avremo un numero di dosi più significativo useremo anche le farmacie. I farmacisti avranno una formazione apposita, saranno previsti spazi che garantiscano la vaccinazione in sicurezza» ha continuato Speranza durante un suo intervento a Domenica In su Rai 1, facendo riferimento al Dl Sostegni.

