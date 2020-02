In Italia 325 contagiati, 11 morti

Coronavirus, aggiornamenti in diretta Aggiornamenti nazionali e internazionali sul coronavirus anche in questa giornata di mercoledì 26 marzo.

Ore 7

È di 325 contagiati di cui 11 morti il bilancio del coronavirus in 9 regioni d’Italia: 240 casi con 9 vittime in Lombardia; 45 casi con 2 morti in Veneto; 26 casi in Emilia Romagna; 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e Liguria; 1 in Alto Adige. Attesa oggi la conferma di una positività nelle Marche.

Ore 5

Il governo australiano ha attivato un piano di «risposta a emergenza» per impedire una pandemia del coronavirus nel paese, programmando l’allestimento di cliniche per pazienti risultati positivi, potenziando le operazioni di sviluppo di vaccini e prevedendo una forte pressione su ospedali, banche del sangue, forniture mediche e obitori. Il «Covid-19 Plan», annunciato dal primo ministro Scott Morrison, delinea una strategia per l’eventualità di un’insorgenza di vasta scala del virus, mentre leader mondiali ed esperti di bio-sicurezza avvertono che una pandemia di scala globale potrebbe essere inevitabile. Il documento presentato da Morrison segnala un «approccio precauzionale» e prevede legislazione di emergenza e disposizioni per consentire al primo ministro di assumere la responsabilità primaria degli sforzi per contenere la malattia. L’Australia ha finora meno di 25 casi confermati di contagio del virus, fra cui diversi passeggeri evacuati dalla nave da crociera Diamond Princess in Giappone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA