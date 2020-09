In Italia contagi in calo, anche i tamponi

1.297 i nuovi positivi, sette i decessi Sono sette i morti positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore (sabato erano stati 16). Calo anche dei contagiati: sono 1.297, quasi 400 in meno di sabato. Ma si registra anche un consistente calo di tamponi effettuati: sono stati 76mila, 30mila in meno di sabato. Questi i dati del ministero della Salute.

I nuovi casi di positività al coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 1.297, 389 in meno rispetto ai 1.695 di sabato 5 settembre. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale dei casi da inizio pandemia sale, dunque, a 277.634.

Nelle ultime 24 ore sono otto le persone decedute (sabato erano 16), che portano il totale delle vittime in Italia a 35.542. Il totale dei dimessi/guariti è di 210.015 (+405), mentre il totale degli attuali positivi è di 32.078 (+884). Attualmente sono 1.683 i ricoverati con sintomi, di questi 133 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare si trovano 30.262 persone. Si registra un consistente calo di tamponi effettuati: sono stati 76mila, 30mila in meno di sabato.

Le regioni dove è stato rilevato il numero maggiore di nuovi casi sono Lombardia (198), Veneto (179), Emilia Romagna (124), Lazio e Campania (122). La Valle D’Aosta è l’unica regione dove non sono stati rilevati nuovi casi nelle ultime 24 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA