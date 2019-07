In Italia per fare visita alla fidanzata

È morto il giovane annegato nell’Adda Si tratta di un diciannovenne rumeno che i vigili del fuoco hanno individuato e portato a riva: il suo cuore ha cessato di battere questa notte in ospedale.

Le sue condizioni erano subito apparse disperate, era stato recuperato in arresto cardiaco dai vigili del fuoco intervenuti sul fiume Adda per la segnalazione di un giovane che era stato visto tuffarsi e non riemergere dall’acqua.

L’allarme è scattato qualche minuto dopo le 17 di giovedì 4 luglio e i pompieri, dopo la perlustrazione dall’alto con l’elicottero, avevano individuato il giovane, portato a riva con la moto d’acqua. Il medico del 118 aveva subito dato il via alle manovre rianimatorie e trasferito il giovane di nazionalità rumena all’ospedale Manzoni di Lecco in condizioni disperate. Il suo cuore ha cessato di battere nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio. Il ragazzo era a Calolziocorte solo da un giorno: residente in Francia, era venuto in Italia a trovare la fidanzata.

