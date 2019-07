Si tuffa nell’Adda e non riemerge

Gravissimo un giovane di 19 anni Versa in gravissime condizioni un giovane di origine romena, Nicolae Cazaku, 19 anni, che ieri si è tuffato nel fiume Adda a Calolziocorte, nella zona delle rive dell’Adda di via Della Stanga nella frazione Sala, per cercare un po’ di refrigerio nel pomeriggio afoso.

Secondo quanto si è potuto apprendere, il giovane sarebbe arrivato dalla Francia a Calolziocorte da qualche giorno per far visita alla fidanzata, anche lei di origine romena, residente con la famiglia nella frazione Sala.

Nel pomeriggio di giovedì si è diretto al fiume assieme alla ragazza. Appena tuffatosi in acqua, evidentemente per la forte corrente dell’Adda, si sarebbe trovato in difficoltà, non riuscendo più a emergere. Da qui l’allarme della ragazza che ha allertato il 112 attorno alle 17,10. Sul posto sono arrivate un’ambulanza dell’associazione «Volontari del soccorso» di Calolziocorte, seguita dall’auto medica, una squadra dei vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri della locale stazione. Sono scattate così le ricerche per individuare il giovane.

È intervenuto anche l’elissoccorso del vigili del fuoco, dal quale i soccorritori sono riusciti a individuare il giovane a un centinaio di metri dal ponte Cesare Cantù.Una volta individuato, ancora con segnali di vita, è stato recuperato e sottoposto a manovre rianimatorie dagli operatori sanitari. Una volta stabilizzato, il giovane è stato trasportato a sirene spiegate all’ospedale di Lecco e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sarebbero gravissime, anche se non manca un filo di speranza data la giovane età e il forte fisico. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno sentendo i testimoni per ricostruire le modalità e fare chiarezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA