In Italia tornano a salire i contagi

Le regione con il numero maggiore di casi

Tornano a salire i numeri dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi in Italia, si legge nel bollettino del Ministero della Salute, sono stati 412, 53 in più rispetto a lunedì, per un totale da inizio epidemia pari a 251.237.