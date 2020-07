Incendio in una casa a Brembate 54enne salvato dalle fiamme e dal fumo

Incendio in una casa a Brembate

Incendio in un’abitazione a Brembate. Alte fiamme sono divampate in via Cucchi: sul posto i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo un’uomo di anni 54 che è stato trasportato agli Spedali civili di Brescia. L’incendio ha interessato un divano letto: il fumo e il calore sprigionati hanno reso non fruibile l’intero appartamento.

