Incidente in autostrada

Code tra Seriate e Grumello Un incidente tra due auto avvenuto poco prima delle 10 di sabato 14 settembre sta creando problemi alla circolazione.

La circolazione tra Seriate e Grumello in direzione Brescia è bloccata per un incidente che ha visto coinvolte due auto. Due anche le persone che coinvolte nello schianto, le cui condizioni non sarebbero preoccupanti. Lo schianto è avvenuto verso le 10 di sabato 14 settembre e ha subito causato code e rallentamenti di diversi chilometri.

