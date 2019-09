Incidente sulle strade della Tunisia

Bimba di dieci anni muore in vacanza Berbenno. La piccola era su un taxi con i genitori, rientravano da un’escursione. Fatale lo schianto con un pulmino, feriti lievemente la mamma e il papà.

«Mia sorella mi ha telefonato nel cuore della notte e mia ha detto che Giulia era morta». Non trattiene le lacrime Luca Frosio, titolare con i genitori della trattoria-pizzeria «Ceresola», nell’omonima località di Berbenno. Sabato notte la sorella Angela, in vacanza con la famiglia in Tunisia, a Hammamet, lo ha contattato per comunicargli una notizia che mia avrebbe voluto sentire: sua nipote Giulia Pirotta, di soli dieci anni, era morta in un tragico incidente stradale sulle strade della località africana: il taxi su cui viaggiava con i genitori (feriti lievi), di rientro da un’escursione, si è scontrato con un pulmino. La famiglia di Giulia vive a Villasanta, alle porte di Milano, ma la bimba, il fratello minore Giovanni e i genitori sono di casa a Berbenno, paese d’origine della mamma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA