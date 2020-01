La miglior torta? Ispirata a Leonardo

L’ha creata Tommaso Nembrini Lo studente dell’Ikaros ha vinto il primo premio assoluto «Miglior torta moderna» al Campionato italiano juniores.

Tommaso Nembrini, 18 anni, residente a Paratico, studente della classe quarta del percorso Arte Bianca dell’Istituto Politecnico-Fondazione Ikaros con sede a Grumello, ha vinto il primo premio assoluto come «Miglior torta moderna», classificandosi al secondo posto assoluto nel Campionato italiano di pasticceria e cioccolateria Juniores 2020 svoltosi nei giorni scorsi alla fiera di Rimini nell’ambito del Salone internazionale dedicato alla gelateria e pasticceria.

Tommaso è quindi entrato di diritto nella squadra che rappresenterà l’Italia al Mondiale di pasticceria juniores che si svolgerà a Sigep 2021. Tommaso Nembrini ha dovuto presentare alla commissione tre diverse tipologie di elaborati artistici in zucchero o cioccolato, tutti sul tema «Le invenzioni di Leonardo da Vinci»: in particolare sono stati sottoposti al giudizio della giuria una scultura in cioccolato; una torta al cioccolato Valrhona e una monoporzione di tiramisù al caffè.

