La Valgandino piange Anna, insegnate al Romero, morta improvvisamente a 32 anni Anna Pizio di Cazzano Sant’Andrea è deceduta il 23 dicembre dopo che nei giorni precedenti era stata colpita da un malore improvviso.

Anna Pizio era originaria di Cazzano Sant’Andrea in Val Gandino e aveva solo 32 anni . È morta improvvisamente a causa di un malore (probabilmente un aneurisma) che l’aveva colpita negli scorsi giorni e per cui era ricoverata in ospedale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Anna era laureata in Lingue alla Statale di Milano e aveva vissuto qualche anno in Cina per perfezionare la lingua. Dal 2020 insegnava cinese all’Istituto Romero di Albino che sul suo sito ha pubblicato un messaggio di condoglianze : «Increduli e attoniti - si legge - con il cuore gonfio di dolore ci stringiamo ai tuoi familiari, cara Anna, che troppo presto ci hai lasciato. Grazie per quanto ci hai saputo donare: il tuo sorriso, la disponibilità, l’amicizia, l’esempio di serietà professionale rimarranno nei nostri ricordi più cari. Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale e gli studenti con le loro famiglie».

La salma è composta presso la Casa del commiato di Albino in via Roma 9, dalle 8.30-12 e 14-18.30. Per accedere è necessario il super green pass .

© RIPRODUZIONE RISERVATA