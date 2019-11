Lago d’Iseo, un altro cadavere

ripescato nella sponda bresciana Il corpo di un uomo è stato recuperato nella mattina di venerdì 1 novembre a Iseo, nelle acque del lago. Il 5 settembre scorso il ritrovamento a Tavernola.

Un cadavere è stato recuperato nella mattinata di venerdì 1 novembre nelle acque del lago d’Iseo a Iseo, nel Bresciano. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella zona vicino alla passeggiata della cittadina che si affaccia sul lago. Sono in corso le operazioni per il riconoscimento del corpo a cui seguiranno le indagini per capire le cause della morte. Lo rivela l’Ansa.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Montisola, assieme a personale dei Carabinieri della Compagnia di Chiari, per il recupero della salma che è stata successivamente condotta all’Istituto di Medicina Legale del Civile di Brescia per gli accertamenti autoptici. Secondo quanto riportato da «Il Giornale di Brescia» al momento è ignota l’identità della vittima: si tratta di un uomo dell’apparente età di 50-60 anni. Sul cadavere non sono stati tuttavia rinvenuti documenti, il che impedisce al momento la sua identificazione. Si sa che il corpo era in buono stato di conservazione, il che farebbe pensare ad una morte recente, e che tra i vestiti rinvenuti sullo stesso c’era una casacca di colore blu. Da chiarire anche le cause della morte e il luogo in cui il corpo sia finito in acqua. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato spinto dalle correnti nelle prime ore del giorno.

Lo scorso 5 settembre, a Tavernola Bergamasca, era stato recuperato un altro corpo di un altro uomo a bordo di una Ford Fiesta, intestata a Rosario Tilotta, scomparso nel 2004.

