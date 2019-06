Lieve scossa di terremoto nella notte

Epicentro in città a Brescia La terra ha tremato nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno. Nessun danno.

Era l’una e 40 minuti quando la terra ha tremato. L’epicentro tra via Tirandi e via Stretta, in città. Una scossa di magnitudo 2.5, ad una profondità di 37 km. E probabilmente quasi nessuno se ne è accorto.

Ma i sismografi dell’Ingv hanno registrato il movimento tellurico. Non si registrano danni.

Nemmeno un mese fa la terra ha tremato all’Aprica, scossa avvertita anche in Valcamonica.

