Italia, in aumento le aree critiche

Sei Regioni verso la zona rossa Nel pomeriggio si terranno gli incontri del Cts e della cabina di regia, per valutare eventuali nuove zone rosse in Italia.

Al centro dell’attenzione ci sono Campania, Liguria, Abruzzo e Umbria, ma anche Veneto e Toscana.

Il report dell’Istituto Superiore di Sanità è in arrivo nelle prossime ore, con il termometro dei dati che potrebbe allargare la stretta anti-contagio nel Paese. A puntare il dito anche alcuni sindaci: per quello di Napoli, Luigi De Magistris, «proclamare la Campania zona rossa è una decisione purtroppo inevitabile, anzi è una decisione tardiva»; per quello palermitano, Leoluca Orlando, «si va verso una strage annunciata», ma il commissario per l’emergenza Covid nella città, Renato Costa, assicura: «La situazione dei posti letto a Palermo è impegnativa, ma la affrontiamo in modo adeguato».

In Toscana, invece, già si lavora ad un piano per far fronte all’aumento di positivi nelle Rsa, nodo da risolvere per eliminare uno degli elementi di rischio. Questo mentre tutto l’Alto Adige si è autoproclamato zona rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA