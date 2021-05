Lombardia, Fontana: «Prima vaccinazione per tutti entro il 10 luglio». Arrivano i test salivari Lo ipotizza il governatore Attilio Fontana: con 120 mila dosi quotidiane e la dotazione di vaccini in arrivo nelle prossime settimane. «Bene il via libera ai test salivari».

«Con 120 mila dosi quotidiane entro il 10 luglio potremmo concludere almeno la prima vaccinazione tutti i lombardi». Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana. «Siamo pronti - ha aggiunto - ad arrivare alle 150 mila inoculazioni al giorno e anche a superarle, dipende se ci sono i vaccini. Nel momento in cui, dal 20 maggio, avremo il programma dei numeri dei vaccini che ci arriveranno, potremmo essere anche più precisi circa la data in cui concludere le vaccinazioni».

«I nostri cittadini, sia per il fatto che hanno avuto una situazione più drammatica, sia perché si lasciano convincere dai nostri medici, non rifiutano il vaccino AstraZeneca, se non in misura irrisoria. Quindi io nelle scorse settimane ho chiesto, nel caso ci fossero dosi AstraZeneca non utilizzate, che noi siamo disposti a riceverle», ha concluso il governatore.

Riguardo la pandemia, con 48.952 tamponi effettuati, sono 1.154 i nuovi casi, con il tasso di positività in leggero calo al 2,3% (ieri 2.6%). Scende ancora il numero di ricoverati nelle terapie intensive (-21, 390) e nei reparti (-92, 2159). I decessi sono 22, per un totale di 33.329 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Presa di posizione di Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, sul «Green-Pass» definito «inutile». «Da giorni il centralino dell’Ordine dei Medici è bombardato dalle telefonate dei medici di famiglia che non sanno cosa rispondere ai loro pazienti che si informano o richiedono il cosiddetto Green-Pass - ha sottolineato -. Il certificato verde è inutile perché il medico di famiglia dovrebbe dichiarare, ad esempio, l’avvenuta vaccinazione quando il paziente possiede già quella rilasciata al momento della vaccinazione».

«Bene, molto bene, anche il via libera del ministero della Salute per i test salivari molecolari. Esprimiamo soddisfazione per il fatto che la proposta tutta lombarda del professor Gian Vincenzo Zuccotti e dell’Università degli Studi di Milano abbia dato il via a livello nazionale a questo nuovo test» ha scritto poi nella serata di sabato 15 maggio il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul suo profilo Facebook.

«In questi giorni sono partiti testing in alcune scuole della nostra regione. Confidiamo che per la riapertura delle scuole a settembre possano essere impiegati come alternativa e non in carenza dei naso-faringei, soprattutto sui bimbi e soggetti fragili», ha aggiunto.

