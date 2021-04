Lombardia, Fontana: «Da oggi al via in anticipo le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid degli over 70» Il presidente di Regione Lombardia: «Vaccinazioni nelle aziende solo dopo aver esaurito over 60. Chiederò di passare in zona arancione da lunedì prossimo».

«I numeri che stiamo valutando per mandarli alla cabina di regia di Roma vanno in questa direzione», ovvero il passaggio della Lombardia in zona arancione: il presidente della Regione Attilio Fontana ha spiegato a Rtl 102.5 nella mattinata di giovedì 8 aprile che «i dati sono in lento ma graduale miglioramento». Di conseguenza «farò di tutto, e chiederò alla cabina di regia che la Lombardia possa essere messa in zona arancione». La decisione sarà presa domani (venerdì 9 aprile) e dovrebbe diventare efficace da lunedì (12 aprile).

«Da stamani sono iniziate le prenotazioni per i vaccini per tutti i lombardi dai 70 anni in avanti»: ad annunciare questo anticipo rispetto al piano illustrato la scorsa settimana dal consulente per la campagna vaccinale Guido Bertolaso (l’apertura delle prenotazioni per la fascia 70-75 anni era prevista per il 15 aprile) è stato sempre il governatore lombardo ai microfoni di Rtl 102.5: «Le prenotazioni possono partire, ma quello che conta è farle. Ieri abbiamo ricevuto altre 250mila dosi di Pfizer e finora abbiamo somministrato il 99% di questo tipo di vaccino che fino a ieri era l’unico indicato per gli over 80».

Le vaccinazioni nelle aziende in Lombardia invece partiranno solo dopo aver fatto le somministrazioni agli over 60, ha confermato Fontana. «Abbiamo raggiunto un accordo con tante associazioni di rappresentanza e siamo pronti a iniziare questa fase quando il governo ci darà il via libera - ha detto il governatore -. Ciò avverrà quando avremo coperto tutte quelle fasce di popolazione che più rischiano, ovvero tutti quelli che hanno più di 60 anni. Allora potremo iniziare la vaccinazione mirata per le attività economiche».

«Mi sembra che da parte di questo governo ci sia la massima disponibilità al dialogo e all’ascolto del territorio e alle richieste avanzate dalle singole categorie, quindi io mi auguro e sono assolutamente convinto che ci sarà un dialogo costruttivo, in cui ciascuno di noi sottolineerà le più pressanti esigenze dei nostri territori» ha dichiarato il governatore lombardo a proposito dell’incontro previsto oggi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i presidenti di Regione. «Ieri ho ascoltato tutte le legittime difficoltà che mi sono state rappresentate e le richieste degli esercenti, che vanno prese in considerazione, perché ci sono più comparti che da più di un anno non sono nelle condizioni di poter svolgere regolarmente la loro attività. Chiedono maggiore progettualità - ha aggiunto Fontana -. Anche loro, come me, contestano il sistema delle zone. Servono buonsenso e progressività, ma gradualmente si può andare verso una normalizzazione, soprattutto per quelle attività che non sono mai state al centro di particolari focolai. Bisogna dare loro una prospettiva».

