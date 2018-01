L’omicidio di Torre de’ Busi

Il Pm chiede l’ergastolo Maria Adeodata Busi venne uccisa nel giugno 2016: accusato un sessantenne vicino di casa

Il pubblico ministero lecchese Paolo Del Grosso ha chiesto l’ergastolo per Roberto Guzzetti, il sessantenne arrestato per l’omicidio, con l’aggravante della crudeltà, della vicina di casa, la pensionata 87enne Maria Adeodata Losa, uccisa a coltellate nella sua abitazione, nella frazione montana di Sogno di Torre dè Busi il 9 giugno del 2016. L’istruttoria dibattimentale si è chiusa in Corte d’Assise a Como dopo l’audizione degli ultimi quattro testimoni della difesa. Nel corso della sua requisitoria, il pm Del Grosso ha nuovamente invitato l’imputato a confessare il delitto.

