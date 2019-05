Lunedì nero per chi viaggia in treno

Guasto sulla linea di Brescia: ritardi La circolazione ferroviaria è rallentata per i pendolari bergamaschi per un inconveniente tecnico agli impianti di Ospitaletto. Ritardi fino a 20 minuti per i treni in viaggio.

«Il treno 4906 (Brescia 06:15 - Bergamo 07:13) viaggia con 28 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea». E poi ancora: «Possibili ritardi fino a circa 30 minuti, limitazioni e variazioni a causa di un guasto agli impianti, che regolano la circolazione dei treni, nei pressi della stazione di Ospitaletto Travagliato. I tecnici di Rfi sono al lavoro per consentire il ripristino della regolare circolazione». La situazione di lunedì 20 maggio per i pendolari bergamaschi in treno è questa, e le segnalazioni arrivano a catena da chi sta viaggiando in questa mattinata di disagi.

